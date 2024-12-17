Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:GainPark
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Ömer Lütfü Aydın
Corendon Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Richard, Buluthan Bulut, Janvier (Dk.46 Makouta), Rony Lopes (Dk. 46 Efecan Karaca), Arda Usluoğlu (Dk. 73 Cordova), Juan Christian (Dk. 46 Augusto), Serdar Dursun (Dk. 46 Hadergjonaj)
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Yeşil, N'Koulou, Alaettin Batuhan Tur, Alberk Koç, Oktay Aydın (Dk. 70 Sinan Kurt), Çekdar Orhan, Lovric (Dk. 83 Civan Süer), Cassubie (Dk. 70 Yılmaz Ceylan), Doğan Can Davas (Dk. 89 Diyar Erdoğan), Yakal Taylan (Dk. 89 Yusuf Araz)
Goller: Dk. 10 Buluthan Bulut, Dk. 59 Lima, Dk. 75 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 40 Cassubie, Dk. 85 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 38 Richard, Dk. 90+5 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 67 N'Koulou, Dk. Diyar Erdoğan (Amed Sportif Faaliyetler)
ANTALYA
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