Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Babasından miras Anadol tutkusunu "Akkız" ile sürdürüyor

        EMİNE ZEHRA ÜNAL - Antalya'da çocukluk anılarında önemli bir yer tutan Anadol otomobilinin sahibi olma düşünü kuran Ramazan Özal, "Akkız" adını verdiği 1972 model aracıyla hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasından miras Anadol tutkusunu "Akkız" ile sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMİNE ZEHRA ÜNAL - Antalya'da çocukluk anılarında önemli bir yer tutan Anadol otomobilinin sahibi olma düşünü kuran Ramazan Özal, "Akkız" adını verdiği 1972 model aracıyla hayalini gerçekleştirdi.

        Üretimine 19 Aralık 1966'da başlanan ve ilk kez 28 Şubat 1967'de yollara çıkan Anadol marka otomobillere tutkuyla bağlı olanlardan birisi de 29 yaşındaki anestezi teknikeri Ramazan Özal.

        Kepez ilçesinde yaşayan Özal'ın Anadol merakı babasına ait 1976 model otomobille başladı.

        Babasına ait Anadol ile otomobil kullanmayı öğrenen Özal, çocukluğundan bu yana kendi Anadol'unu almanın hayalini kurdu.

        Özal, eğitimini ve askerlik görevini tamamlamak için hayalini bir süre ertelemek zorunda kaldı.

        Otomobil alacak ekonomik imkana sahip olduktan sonra Özal, 2021'de "Akkız" adını verdiği 1972 model Anadol'u satın alarak hayalini gerçekleştirdi.

        - "Deneme sürüşü bile yapmadan aldım"

        Anestezi teknikeri Ramazan Özal, AA muhabirine, ailesinde gelenek haline gelen Anadol sevgisini devam ettireceğini söyledi.

        Anadol tutkusunun babasından geldiğini ifade eden Özal, "Sürekli değişen Anadol arabalarımız oluyordu. Babam yeni bir araba almaya gidip Anadol alıp geliyordu. Anadollar geldiğinde heyecanla gidip bakardım, sürmeye çalışırdım." dedi.

        Lise eğitimini bitirdikten sonra işe başladığını belirten Özal, kısa sürede Anadol almak için araştırmalara başladığını dile getirdi.

        İstediği Anadol'u bulunca deneme sürüşü bile yapmadan aldığını anlatan Özal, "İşe başladıktan sonra bir miktar birikim yaptım ve Anadol arabaları araştırmaya başladım. Bulduğumda hiç incelemedim bile. İlk kez noterde satın aldıktan sonra çalıştırdım. Arabayı sabah aldım akşamında da onunla işe gittim." diye konuştu.

        - Babasının Anadol'unun plakasını kullanıyor

        Babasının Anadol'unu sattığını ancak plakasını sakladığını vurgulayan Özal, plakayı kendi aracına takarak çocukluğundaki Anadol'u yaşattığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Arabasına çocukluğundaki günlerini hatırlattığı için bu denli tutkun olduğunu söyleyen Özal, şöyle devam etti:

        "Küçüklükten beri Anadol hayalim vardı. Bu hayalimin sebebi araba sürmeyi Anadol'da öğrenmiş olmam. Babam bize araba sürmeyi öğretmedi. Evin önünde dururken kendim sürekli çalıştırır kurcalardım. Arabayı almamın sebebi çocukluğumdaki günleri yad edebilmek. Haftada bir temizleyip çalıştırıyorum, şehri geziyorum. İçine bindiğim zaman oturduğum koltukta babam varmış ben de sağ koltukta oturuyormuşum gibi hissediyorum. Bizim araçlarımızda radyo yoktu bunda var. Müzik açıp turlamak iyi hissettiriyor, çocukluğumdaki günleri hatırlatıyor. Anılarla yaşayan biriyim. İçindeki o benzin kokusu bile beni 25 yıl öncesine götürüyor."

        -"Türk yapımı olması almamızda önemli rol oynadı"

        Ramazan Özal, babasının ve kendisinin Anadol tercihinin bir sebebinin de yerli üretim olmasından kaynaklandığını söyledi.

        Yerli üretimi yaşatmak istediklerini belirten Özal, "Biz geleneklerine bağlı insanlarız. Anadol'un Türk yapımı olması almamızda önemli rol oynadı." ifadesini kullandı.

        Özal, otomobilin orijinalliğini bozmamak için modifiye yaptırmadığını ve buna rağmen aracın trafikte yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

        Babasından kendisine geçen tutkunun çocuklarında da devam etmesini istediğini dile getiren Özal, "Satmayı hiç düşünmedim. Bir gün satmak zorunda kalsam bile mutlaka yeniden Anadol alırım. Onu kendi çocuğuma miras bırakmak istiyorum, 'Babam böyle bir araç bırakmış ben de gözüm gibi bakayım' demesi hoşuma gider." diye konuştu.

        Özal, kendisi gibi klasik araba tutkunu olan arkadaşlarıyla milli bayramlarda, özel günlerde ve festivallerde bir araya gelip konvoy halinde şehirde turladıklarını da kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?

        Benzer Haberler

        Antalya'da çardaklardan temizlenen Kumköy Sahili eski haline döndü
        Antalya'da çardaklardan temizlenen Kumköy Sahili eski haline döndü
        Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Oto tamir dükkanındaki yangında yaşamını yitirdi
        Oto tamir dükkanındaki yangında yaşamını yitirdi
        Kruvaziyer yolcu sayısı 2023'ü geçti
        Kruvaziyer yolcu sayısı 2023'ü geçti
        Antalya'da tamir atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        Antalya'da tamir atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası