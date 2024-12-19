Antalya'da yılbaşı kurabiyesi yapım atölyesi düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat sorumlusu Burcu Erdem, farklı dallarda çeşitli atölyelerin her ay gerçekleştirildiğini ve insanlara sosyal farkındalık kazandırmanın amaçlandığını ifade etti.

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