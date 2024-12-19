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        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadın ve annesi hakim karşısında

        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın ve annesinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:19
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        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadın ve annesi hakim karşısında
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        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın ve annesinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmalarına başlandı.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklardan Rusya uyruklu E.B. (28) salonda hazır bulundu, annesi E.B. (47) ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık avukatları da duruşmada yer aldı.

        Savunma yapan E.B, yaşananların sağlık sorunlarından kaynaklandığını öne sürerek, polisler söyleyene kadar doğum yaptığını bilmediğini iddia etti.

        Annesi E.B. ise tatil yaptıkları Alanya ilçesinde yedikleri yemeklerden dolayı sağlık sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kızımı hastaneye götürdüm. Kimse bize hamile olduğunu söylemedi. Kızımın havalimanı tuvaletinde doğum yaptığını bilmiyordum." dedi.

        Müşteki avukatlarından Ayşegül Kübra Polat, müvekkilinin hamile olduğunu bilmeden doğum yaptığını, tıpta bunun adının "Kriptik hamilelik" olduğunu savundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan anne E.B'nin tahliyesine karar verirken, kızı E.B'nin tutukluluk halinin devamına, bebeğe de kayyım atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim'de akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

        Ekipler E.B. ve yanında bulunan kadını Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına almış, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Tedavinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. ile annesi E.B. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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