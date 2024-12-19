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        Antalya'da ameliyat edilen Ferdi Tayfur'dan hayranlarına "iyiyim" mesajı

        Antalya'daki bir hastanede ameliyat edilen sanatçı Ferdi Tayfur, sevenlerine sağlığının çok iyi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 18:20 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:20
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        Antalya'da ameliyat edilen Ferdi Tayfur'dan hayranlarına "iyiyim" mesajı
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        Antalya'daki bir hastanede ameliyat edilen sanatçı Ferdi Tayfur, sevenlerine sağlığının çok iyi olduğunu bildirdi.

        Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen sanatçının, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

        Kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan Ferdi Tayfur'un hastanedeki gözetimine devam ediliyor.

        Transplantasyon, nefroloji ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz ile çektirdiği videosu paylaşılan sanatçı, doktorunun nasılsınız sorusu üzerine, "Sayenizde iyiyim, Allah razı olsun. Bu kadar meşakkat bu kadar destek, sağ olun. Ben çok iyiyim, şükür iyiyim." ifadelerini kullandı.

        Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

        Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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