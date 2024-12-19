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        Antalya'da "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençleri spora teşvik etmek için "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:46
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        Antalya'da "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği düzenlendi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençleri spora teşvik etmek için "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği gerçekleştirdi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde futbol, basketbol, voleybol, tenis, badminton ve ayak tenisi gibi spor aktiviteleri yaptı.

        Etkinliklere aileler de çocuklarıyla eşlik etti. Çocuklar antrenörler eşliğinde hem eğlendi hem de spor yapma fırsatı buldu.

        Çocuğunu etkinlik alanına getiren Vesile Erdem, çocuklar için güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Çocukların çok eğlendiğini belirten Erdem, "Gözlemlediğim kadarıyla ailelerde bu etkinliğin tadını çıkarıyor. Çocukların spora yönlendirilmesi çok güzel." dedi.

        Basketbol oynayan ilkokul öğrencisi Berfin Akkuş ise "Evde telefon ve tabletle vakit geçirmek yerine spor yaparak eğlendik. Tenis oynayıp basketbol maçı yaptım. Kendimi basketbolda daha iyi buluyorum. Kursa yazılıp kendimi geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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