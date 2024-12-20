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        Antalya'da iş yeri kurşunlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:40
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        Antalya'da iş yeri kurşunlandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi.

        Orta Mahalle'de bir kıraathaneye gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

        Sabah işe geldiğinde kıraathanenin kurşunlandığını gören çalışanlardan Hüseyin Mutlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede iş yerine 7 kurşun isabet ettiği, hasar oluştuğu tespit edildi.

        Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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