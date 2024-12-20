Antalya'da iş yeri kurşunlandı

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede iş yerine 7 kurşun isabet ettiği, hasar oluştuğu tespit edildi.

Orta Mahalle'de bir kıraathaneye gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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