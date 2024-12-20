Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca Afet Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı

        Antalya'da düzenlenen "Kumluca Özelinde Afetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca Afet Çalıştayının sonuç bildirgesi yayınlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da düzenlenen "Kumluca Özelinde Afetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

        Kumluca Meslek Yüksekokulu, İlçe Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesini Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü doktor öğretim üyesi Ahmet Çoşgun okudu.

        Çoşgun, çalıştay kapsamında farklı kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile üniversite öğretim elemanlarından oluşan bilim insanları tarafından beş oturumda sunumlar yapıldığını ifade etti.

        Kurumlar tarafından yapılan sunumlarda, Kumluca'da doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verildiğini aktaran Çoşgun, meteorolojik uyarı sistemlerine, afet sonrası müdahalelere ve orman yangınları ile mücadele konularına dikkat çekildiğini vurguladı.

        Depremlerle ilgili de çerçeve çizildiğini bildiren Çoşgun, şunları kaydetti:

        "Yaşanması muhtemel depremlerde insansız hava araçlarının önemi, haberleşme sorunları ve çözüm önerileri ile yenilenebilir enerji destekli sürdürülebilir barınma gibi yenilikçi çözüm önerileri üzerinde duruldu. Afet sonrasında yaşanan tarımsal ve maddi zararlar konusunda sigortacılık hukuku ve mühendislik yönünden değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, afet sonrası müdahalelerde deniz ve kara lojistiğinin önemi vurgulandı. Küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin tarımsal sulama üzerindeki olumsuz etkilerine değinilerek modern sulama yöntemlerinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca, iklim değişikliğinden kaynaklı afetlerde yerel yönetimlerin afet yönetimi konusundaki rolü üzerinde duruldu."

        Çalıştayda heyelan risk yönetim süreci ve su taşkınları hakkında da bilgiler verilerek risklerin önceden belirlenmesi gerektiğinin vurgulandığını belirten Çoşgun, özellikle afet sonrasında dezavantajlı gruplardan biri olan yaşlılar için yaşlı dostu yaklaşımlar geliştirilmesi gereksiniminin ortaya konuğunu bildirdi.

        Afetlerle mücadelede akademik bilginin önemi ortaya konduğunu belirten Çoşgun, "Yerel halkın, belediyenin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcilerinin talepleri doğrultusunda, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Afetle Mücadelede Araştırma ve Uygulama Merkezinin açılması, Fen Bilimleri Enstitüsünde Afetle Mücadele lisansüstü programlarının açılması ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde Yangın ve İklimlendirme Mühendisliği bölümlerinin açılması önerilmiştir." diye konuştu.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da değişen ilkim koşulları, küresel ısınma gibi birçok doğa faktörleri ele alındığında doğal afetlerin her geçen gün arttığını dile getirdi.

        Programda, Avcıoğlu ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen'e çalıştaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Doğru söze ne denir?
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Okulda panik! Kazan dairesinde yangın çıktı
        Okulda panik! Kazan dairesinde yangın çıktı
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Çernobil'de bugün hayat nasıl?
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        TSF Başkanı Apaydın: Amacımız kalıcı milli takım başarısı
        TSF Başkanı Apaydın: Amacımız kalıcı milli takım başarısı
        Sahildeki kaçak yapı 'Denize bir adım' sloganıyla kiralanıyor
        Sahildeki kaçak yapı 'Denize bir adım' sloganıyla kiralanıyor
        Eski eşi hakkında dedikodu yapan akrabasını öldüren sanığa 17 yıl hapis cez...
        Eski eşi hakkında dedikodu yapan akrabasını öldüren sanığa 17 yıl hapis cez...
        Seval öğretmen, koruyucu ailesi olduğu otizmli Güneş'in 14 yıldır elini bır...
        Seval öğretmen, koruyucu ailesi olduğu otizmli Güneş'in 14 yıldır elini bır...
        Antalya'da iş yeri kurşunlandı
        Antalya'da iş yeri kurşunlandı
        Antalya'da parkta bir kişiyi silahla öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası
        Antalya'da parkta bir kişiyi silahla öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası