Antalya'da açılan Martı TAG davası İstanbul'da devam eden dava ile birleştirildi

Martı-TAG uygulamasının korsan taşımacılık yaparak haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle erişimine engel konulması amacıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nca açılan davanın, İstanbul'da devam eden dava ile birleştirilmesine karar verildi.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında, davacı avukatları, karşı tarafın dosyanın İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/768 esas sayılı dosyasıyla birleştirilmesi talebini kabul etmediklerini belirtti.

Davacı avukatları, her iki davanın davacı tarafları ve neticeye ilişkin taleplerinin birbirinden farklı olduğunu savunarak, delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi talebinde bulundu. Davalı avukatları ise İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava dosyası ile bu dosyadaki maddi vakalar, hukuki sebepler ve talep ile sonuçların aynı olduğunu ifade etti.

Davacı vekilinin dilekçesinde de bu hususta beyanları olduğunu vurgulayan avukatlar, "Ayarı yargı çevrelerinde bulunan aynı dava konusu davaların birleştirilmesi, bu dosya içinde söz konusudur. Zira farklı mahkemelerden aynı talepler yönünden birbiri ile çelişkili kararlar çıkması söz konusu olabilir. Öncelikle derdestlik itirazımızın kabul edilmemesi halinde davanın İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/768 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi, dosya ile İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/768 esas sayılı dosya ile bağlantı bulunduğunu belirterek, her iki dosyanın birleştirilmesine ve yargılamanın İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde devamına karar verdi. - Taksiciler ve Martı TAG taraftarları adliye önünde bekledi Bu arada, öğleden sonra Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde Antalyalı taksiciler ve Martı TAG logolu tişört giyen ve şapka takan kalabalık bir grup Antalya Adliyesi önünde toplandı.

Polis ekipleri iki grubun birbiriyle temas etmemesi için geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalık arasından bazı kişilerin polis ekipleriyle tartıştıkları görüldü. Uyarıları dikkate almayan, polise mukavemette bulunan 1 kişi ise polis merkezine götürüldü. - "Bütün TAG camiasına bütün Türkiye'ye armağan olsun" Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Antalya Adliyesi önünde bekleyen kalabalık bir Martı TAG taraftarı ile dava sonrasında kutlama yaptı.

Öktem, gazetecilere, Antalya'da Taksiciler Odası'nın açtığı davada çıkan kararın lehlerine olduğunu iddia etti. Martı TAG'ın önünün açıldığını ileri süren Öktem, "Davayı biz kazandık. Hakim buradaki davayı düşürdü. İstanbul'da Martı TAG'ın kazandığı davayı gerekçe göstererek, 'Bu dava zaten görülmüştür, görülmeye devam ediyor. Burada görülmesine gerek yok' dedi. Antalya'da Martı TAG'ın önünde hiçbir engel kalmadı. Bütün TAG camiasına bütün Türkiye'ye armağan olsun." dedi.