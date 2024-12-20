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        Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile 22 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:02 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:07
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        Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile 22 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

        Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri

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