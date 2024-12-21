Kervanların durağı 800 yıllık "Tol Han" doğaseverlerin yeni rotası oldu

ZEHRA TEKECİ/VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan ve tarihi 13. yüzyıla dayanan Tol Han, geçmişin izlerini taşıyan dokusuyla doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının rotasını oluşturuyor.

Korunmuş yapıları ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan ilçenin, kırlarında yılkı atlarının koşturduğu Eynif Ovası'ndaki Tol Han'ın 1220-1237 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirildiği biliniyor.

Selçuklu kervansaraylarının en güzel örnekleri arasındaki han, o dönemlerde önemli bir ticaret yoluna sahip olan bölgedeki dağların içinden geçerek ovaya ulaşan kervanları ağırlamasıyla tanınıyor. Klasik bir plana sahip olan, taş kemerleri, hala ayakta duran çevre duvarları ve kapılarıyla ön plana çıkan hanı, zamana meydan okuyan yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Barındırdığı izlerle dönemin tarihine ışık tutan han, Toroslar'ın vahşi yılkı atları eşliğinde doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunuyor. Bölgeye gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, bir yandan ovada özgürce dolaşan yılkı atlarını görme şansı yakalarken, diğer yandan da tarihi hanın adeta zamanda yolculuğa çıkaran izlerini fotoğraflıyor.

- "Çok güzel ve doğal bir görüntüye sahip" İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, AA muhabirine, ilçenin adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyledi. Tol Han'ın da yörede bulunan çok sayıdaki kültürel mirastan biri olduğunu anlatan Sekmen, "Tol Han ova içerisinde Selçuklu dönemine ait bir yapıdır, kervansaraydır. Yıkılmış olmasına rağmen kalıntılarıyla hala çok güzel ve doğal bir görüntüye sahip. Sit alanı olarak korunmakta." diye konuştu.