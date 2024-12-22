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        Kaçakçıların elinden kurtarılan doğan yavrusu doğaya salınacak

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da şehirler arası otobüs terminalinde bir kutuda bulunan doğan yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:04
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        Kaçakçıların elinden kurtarılan doğan yavrusu doğaya salınacak
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da şehirler arası otobüs terminalinde bir kutuda bulunan doğan yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

        Barındırdığı 127 türden 1400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kentte güvenlik kuvvetlerince el konulan hayvanlar için "yediemin" görevi de üstleniyor.

        Kepez ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen bir kişinin yırtıcı kuş sattığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, ayaklarında halka bulunan ve iple bağlı olan doğan yavrusuna el koydu. Hayvanı doğal yaşam alanındaki yuvasından aldığı ve sattığı tespit edilen kişi hakkında işlem yapıldı.

        Doğan yavrusu, ekipler tarafından sağlık kontrolünün yapılması için 5 gün önce Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

        Yaşam parkının veteriner kliniğinde ayaklarındaki halkaları çıkartılan, sağlık kontrolünden geçirilen doğan yavrusunun, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

        - "Doğan yavrusunun sağlık durumu iyi"

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında doğada kaçak yollarla yakalanan ve ticareti yapılan hayvanları el konulması halinde koruma altında tuttuklarını söyledi.

        Doğan yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Arsun, "Yırtıcı bir kuş olan doğanların maalesef avcılık amacıyla kaçak ticareti yapılıyor. Bu kuşlar doğadan yavruyken alınıyor ve ava alıştırılıyor. Hayvanı bacaklarındaki esaretten kurtardık." dedi.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı olarak doğada yakalanan ya da ticareti yasak olan ve ticareti yasak olmasına rağmen satışı yapılan hayvanlara da ev sahipliği yaptıklarını belirten Arsun, "Özellikle kaçak ticareti yapılırken el konulan primat (maymun), yılan ve yırtıcı kuşlar bize getiriliyor. Bazen büyük memeliler de yakalanıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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