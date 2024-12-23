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        Kar fırtınasından AFAD ekiplerince kurtarılan yaşlı kadın kuzusuna kavuştu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Akseki ilçesinde yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının etkisiyle kaybolan ve AFAD ekiplerince bulunan 70 yaşındaki Naciye Akın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından çok sevdiği kuzusu "Sultan" ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:10
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        Kar fırtınasından AFAD ekiplerince kurtarılan yaşlı kadın kuzusuna kavuştu
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Akseki ilçesinde yayladan dönerken olumsuz hava koşullarının etkisiyle kaybolan ve AFAD ekiplerince bulunan 70 yaşındaki Naciye Akın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından çok sevdiği kuzusu "Sultan" ile buluştu.

        Antalya'da yaklaşık 1 ay önce yayladan dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan, 2 kuzusu ve horozuna sarılı bir şekilde bulunan 70 yaşındaki Naciye Akın ile eşi Mustafa Akın'ın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

        Yanık ünitesinde donmaya bağlı yanık ve hipotermiye bağlı kalp sağlığı tedavileri tamamlanan çift, hastaneden taburcu edildi.

        Eşi Mustafa Akın ile Manavgat ilçesi Çeltikci Mahallesi'ndeki evlerine dönen Naciye Akın, sarılarak vücut ısısını koruduğu ve torununun adını verdiği "Fatih" adlı kuzunun öldüğü haberini alınca üzüntü yaşadı.

        "Sultan" adlı diğer kuzusuna sarılarak moral bulan Akın, "Kendi sağlığım kadar sizi düşündüm." diye sevdiği kuzusunu yanından hiç ayırmıyor.

        - "Eve gelir gelmez kuzularımın yanına gittim"

        Naciye Akın, AA muhabirine, kocası ile 7 aydır Sülek Yaylası'nda olduklarını anlattı.

        Yaylada yoğun kar yağışına rağmen hayvanları üşüdüğü için Çeltikci Mahallesi'ndeki evlerine dönmek için yürüyerek anayola çıkmaya çalıştıklarını kaydeden Akın, "7 inek, 1 koyun, 2 kuzu ve bir horoz ile Alacabel yoluna kadar yürümeyi planladık. Ancak kar yağışı nedeniyle yolda gidemez hale geldik. Büyükbaş hayvanlarımız kayboldu. Canımdan kıymetli 'Fatih' ve 'Sultan' adlı kuzularım ile horozumu kucağıma aldım. Öleceğimi düşünmüştüm. AFAD ekipleri kurtardı sağ olsunlar." dedi.

        Hastanede o günden bu yana tedavi gördüklerini dile getiren Akın, "Tedavi görürken de aklım hayvanlarımdaydı. 7 büyükbaş hayvanımın bulunduğunu söylediler. Çok mutlu oldum. Eve gelir gelmez kuzularımın yanına gittim. Torunumun adını verdiğim 'Fatih' soğuk nedeniyle hastalanıp ölmüş. Ona üzüldüm ama 'Sultan'ıma sarılarak hasret giderdim. Sultan'a gözüm gibi bakıyorum. Kendi canımın sağlığı kadar hayvanlarımın sağlığına da mutlu oldum, şükrettim." diye konuştu.

        Mustafa Akın da zor günleri devletin desteğiyle atlattıklarını belirtti. AFAD ekiplerinin özveriyle kendilerini kurtardıklarını, hastanedeki doktorların da tedavileriyle yakından ilgilendiğini anlatan Akın, "Herkesten Allah razı olsun. Büyükbaş hayvanlarımız da bulundu. Kuzumuzu kaybettik ama diğer hayvanlarla teselli bulduk." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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