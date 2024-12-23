Antalya'da Yılbaşı Festivali'nde yapay kar yağışı etkinliği düzenlendi

Antalya'da Yılbaşı Festivali kapsamında gerçekleştirilen yapay kar yağışı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Belediye Bandosu ve Kent Orkestrasınca konserlerin düzenlediği festivalde, dev kar küresi ve yapay kar yağışı etkinliği gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.