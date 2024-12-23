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        Antalya'da Yılbaşı Festivali'nde yapay kar yağışı etkinliği düzenlendi

        Antalya'da Yılbaşı Festivali kapsamında gerçekleştirilen yapay kar yağışı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:39
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        Antalya'da Yılbaşı Festivali'nde yapay kar yağışı etkinliği düzenlendi
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        Antalya'da Yılbaşı Festivali kapsamında gerçekleştirilen yapay kar yağışı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Belediye Bandosu ve Kent Orkestrasınca konserlerin düzenlediği festivalde, dev kar küresi ve yapay kar yağışı etkinliği gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

        Ayrıca festival kapsamında alanda yöresel lezzet standı açıldı, çocuklar için oyun alanı oluşturuldu.

        Kentte yaşayan yerleşik yabancılar da festivalde kendi kültürlerini yansıtan etkinlikler yaptı.

        Yılbaşı Festivali, 29 Aralık'a kadar farklı aktivitelerle devam edecek.

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