Antalya'da beklenen kuvvetli yağış öncesinde önlemler alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kod ile kuvvetli yağış uyarısında bulunması üzerine, kent merkezindeki alt geçitlerde, mazgal ve kanallarda temizlik yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kod ile kuvvetli yağış uyarısında bulunması üzerine, kent merkezindeki alt geçitlerde, mazgal ve kanallarda temizlik yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerce önlemler alındı.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için Çallı, Otogar, Meydan, Mevlana, Şarampol, Güllük, Falez, Antalyaspor, Gıyasettin Keyhüsrev kavşaklarındaki yağmur suyu kanallarını ve mazgalları temizledi, yağmur suyu deşarj pompalarının da bakımını gerçekleştirdi.
Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri de caddelerdeki yağmur suyu mazgallarını açarak, tıkanmaya neden olabilecek çöp ve atıkları topladı.
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