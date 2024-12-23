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        Antalya'da beklenen kuvvetli yağış öncesinde önlemler alındı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kod ile kuvvetli yağış uyarısında bulunması üzerine, kent merkezindeki alt geçitlerde, mazgal ve kanallarda temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:16
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        Antalya'da beklenen kuvvetli yağış öncesinde önlemler alındı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kod ile kuvvetli yağış uyarısında bulunması üzerine, kent merkezindeki alt geçitlerde, mazgal ve kanallarda temizlik yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerce önlemler alındı.

        Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için Çallı, Otogar, Meydan, Mevlana, Şarampol, Güllük, Falez, Antalyaspor, Gıyasettin Keyhüsrev kavşaklarındaki yağmur suyu kanallarını ve mazgalları temizledi, yağmur suyu deşarj pompalarının da bakımını gerçekleştirdi.

        Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri de caddelerdeki yağmur suyu mazgallarını açarak, tıkanmaya neden olabilecek çöp ve atıkları topladı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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