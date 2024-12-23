Antalya'da beklenen kuvvetli yağış öncesinde önlemler alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün turuncu kod ile kuvvetli yağış uyarısında bulunması üzerine, kent merkezindeki alt geçitlerde, mazgal ve kanallarda temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerce önlemler alındı.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için Çallı, Otogar, Meydan, Mevlana, Şarampol, Güllük, Falez, Antalyaspor, Gıyasettin Keyhüsrev kavşaklarındaki yağmur suyu kanallarını ve mazgalları temizledi, yağmur suyu deşarj pompalarının da bakımını gerçekleştirdi.