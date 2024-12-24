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        Antalya'da nargile sunumu yapan işletmeler denetlendi

        Antalya'da jandarma ekiplerince nargile sunumu yapan işletmelere yönelik denetimler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:15 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:20
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        Antalya'da nargile sunumu yapan işletmeler denetlendi
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        Antalya'da jandarma ekiplerince nargile sunumu yapan işletmelere yönelik denetimler yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı işletmelerde izinsiz nargile sunumu yapıldığı ihbarı üzerine 18 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, nargile sunum belgesi olmadan satış yaptığı tespit edilen bir işletmeye 83 bin 709 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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