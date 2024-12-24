Antalya'da nargile sunumu yapan işletmeler denetlendi
Antalya'da jandarma ekiplerince nargile sunumu yapan işletmelere yönelik denetimler yapıldı.
Antalya'da jandarma ekiplerince nargile sunumu yapan işletmelere yönelik denetimler yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı işletmelerde izinsiz nargile sunumu yapıldığı ihbarı üzerine 18 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, nargile sunum belgesi olmadan satış yaptığı tespit edilen bir işletmeye 83 bin 709 lira idari para cezası uygulandı.
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