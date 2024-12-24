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        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü

        Antalya'da polis ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması için denetimlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:02
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        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü
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        Antalya'da polis ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması için denetimlerini sürdürdü.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftada önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

        Çalışmalar kapsamında, bin 619 şüpheli yakalanarak, bunlardan 184'ü tutuklandı.

        Çalıntı, hacizli ve yakalamalı 15 motosiklet ile 59 silah, bin 235 fişek, 2 kesici alet, bir miktar para ve ziynet eşyasına el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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