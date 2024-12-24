Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürdü
Antalya'da polis ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması için denetimlerini sürdürdü.
Antalya'da polis ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması için denetimlerini sürdürdü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftada önemli çalışmalar gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında, bin 619 şüpheli yakalanarak, bunlardan 184'ü tutuklandı.
Çalıntı, hacizli ve yakalamalı 15 motosiklet ile 59 silah, bin 235 fişek, 2 kesici alet, bir miktar para ve ziynet eşyasına el konuldu.
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