Akseki Kuyucak'ta kömbe etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Kuyucak Mahallesi'nde "kömbe etkinliği" yapıldı.

Muhtarlık ile Kuyucak Yardımlaşma Derneği tarafından, bolluk ve bereketin artması, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Doğal güzellikleri ve gün batımıyla öne çıkan mahalleyi ziyaret eden doğaseverler de kömbe etkinliğine katıldı. Ziyaretçilere, kömbe ve saraylı tatlısı ikram edildi.

Manavgat'tan gelen Mesut Demir, AA muhabirine, etrafı dağlarla çevrili köyün doğal güzelliğiyle de öne çıktığını ifade etti. Kuyucak Mahallesinde yaşayan 77 yaşındaki Muzaffer Yüzyıl da güneşin daha erken saatlerde dağın arkasına gittiği için mahallerinin gölgede kaldığını ifade etti. Rana Erdoğan da eğlenceli bir gün geçirdiklerini bildirdi.