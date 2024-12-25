Alanya'da iş yeri kurşunlandı

Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kurşunların isabet ettiği ofisin camlarının kırıldığı, iş yerinin içinde hasar oluştuğu tespit edildi.

Tosmur Mahallesi'nde bir araç kiralama firmasının şubesine, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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