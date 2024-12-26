Alex'li Antalyaspor'u ilk yarıda iç saha maçları ayakta tuttu

OKTAY ÖZDEN - Evinde daha etkili performans sergileyen Onvo Antalyaspor, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de, ilk yarıda topladığı 21 puanın 16'sını iç sahada hanesine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. 21 puanla ligin ilk bölümünü 9. basamakta bitiren Akdeniz temsilcisi, 16 puanı sahasındaki maçlarda kazandı.

Bu sezon ligdeki ilk galibiyetini üçüncü haftada Atakaş Hatayspor karşısında 3-2'lik skorla elde eden Antalyaspor, iç saha müsabakalarında Adana Demirspor'u 2-1, Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Net Global Sivasspor'u 2-1 ve Bellona Kayserispor'u 2-0 yendi. - Tek deplasman galibiyeti Kırmızı-beyazlı ekip, ligin ilk bölümündeki tek deplasman galibiyeti sevincini, 10. haftada Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 2-1'lik skorla yaşadı.

Kendi sahasında Göztepe ile 0-0, deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 ve TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, iç sahada Fenerbahçe'ye 2-0, Galatasaray'a 3-0, deplasmanda Beşiktaş'a 4-2, RAMS Başakşehir'e 5-2, Çaykur Rizespor'a 2-1, Reeder Samsunspor'a ve Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu. Ligin 13. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlıların 12. ve 16. haftalar arasında 3 galibiyet, 1 beraberlikle yakaladığı yenilmezlik serisi, 17. haftada Gaziantep deplasmanında sona erdi.

- Takımın en skoreri Larsson​​​​​​​ Rakip fileleri 20 kez havalandıran Akdeniz temsilcisi, kalesinde 28 gol gördü. 5 gole imza atan İsveçli Sam Larsson, takımın en skorer oyuncusu konumunda. Larsson'u 4 golle Paraguaylı Braian Samudio, 3 golle Arjantinli Adolfo Gaich takip etti. Takımda en fazla süreyi, Bosna Hersekli file bekçisi Kenan Piric ile Brezilyalı defans oyuncusu Thalisson Kelven aldı. Her iki oyuncu, 15 maçta 90'ar dakika sahada kaldı.