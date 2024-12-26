Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        2024'ü rekorla kapatacak Antalya'da kış sezonu da hareketli olacak

        AYŞE YILDIZ - Turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı, Noel ve yılbaşı tatilleri dolayısıyla yeni yıla yoğun girecek Antalya'da, kış sezonun da hareketli geçmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024'ü rekorla kapatacak Antalya'da kış sezonu da hareketli olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı, Noel ve yılbaşı tatilleri dolayısıyla yeni yıla yoğun girecek Antalya'da, kış sezonun da hareketli geçmesi bekleniyor.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da yılbaşına sayılı günler kala hareketlilik arttı. Yılın 11 ayında 16 milyon 606 bin 501 turistle tüm zamanların rekorunun kırıldığı kentte, farklı ülkelerden misafirler tatilin keyfini çıkarıyor.

        Kentte eskiden kasım-mayıs dönemi turizmde "ölü sezon" olarak nitelendirilirken, olumlu hava koşulları, sunulan hizmet ve etkili tanıtım faaliyetleri sayesinde bu yıl en hareketli kasım ayı yaşandı.

        Kasımda yüzde 17 artışla Antalya'ya 474 bin 654 turist geldi. Kovid-19 salgını sonrası 2020'nin aynı ayında 105 bin 856 turistin tercih ettiği kentte, 2021'in kasım ayında 281 bin 619, 2022'nin aynı ayında 404 bin 653, geçen sene kasımda ise 404 bin 958 turist konuk edildi.

        Hem iç hem dış pazardan erken rezervasyonların yoğun olduğu kentte, 2025 kış sezonunda kongre, fuar, golf ve futbol kampları gibi organizasyonlarla hareketlilik bekleniyor.

        - "Kongre ve spor grupları da olacak"

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, en hareketli sezonu geçirdiklerini belirterek, kasım ayında da gelen turist sayısının tüm yıllara göre arttığını söyledi.

        Yılı 17 milyonun üzerinde turistle kapatacaklarını ifade eden Saatçioğlu, "Kış aylarının iyi geçeceğini düşünüyoruz. Aralık ayının ilk haftalarında biraz düşüş olmasına rağmen kasımı baz alacak olursak ocak, şubat, mart aylarının da iyi olmasını bekliyoruz. Kitlesel turizmin yanı sıra kongre ve spor gruplarının rezervasyonları iyi durumda. Kış sezonunun da hareketli geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

        Saatçioğlu, kasım ayında Almanya, Rusya, İngiltere başta olmak üzere birçok pazarda artış olduğuna dikkati çekti.

        Birçok pazardaki artışın gelecek için umut verici olduğunu belirten Saatçioğlu, "Verdiğimiz hizmet çok iyi. 'Her şey dahil' sisteminin çok iyi uyguluyoruz. Bu sene hava bizi destekledi, ekim-kasımda denize girdi misafirlerimiz. Dünyada bilinirliğimiz çok arttı. Kış aylarında gerçek rakibimiz Mısır, onlara yaklaşıyoruz, her geçen yıl daha iyi yol alıyoruz." dedi.

        - "Rezervasyonlar ileriye dönük hızlı ardım atmamızı sağlıyor"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da Antalya'nın dünyadaki ilk 5 destinasyon içinde yer aldığını vurguladı.

        Antalya'nın dünyadaki turizm başarısının onur verici olduğunu dile getiren Kavaloğlu, "Konaklama sektöründe dünyada çok önemli bir yerdeyiz. 'Her şey dahil' ve deniz, kum, güneş turizmi dediğimiz kitlesel turizmde dünyanın çok önünde ülkelerinden biriyiz. 2024 birçok zorluğa rağmen çok güzel geçti, 2025'e daha umutla bakıyoruz, rezervasyonlar umut verici." dedi.

        Kavaloğlu, rezervasyon rakamlarının 2025 için çok anlamlı olduğuna dikkati çekerek, "İngiltere ve Almanya erken rezervasyonda çok önde gitti. Yurt içi pazarının da erken rezervasyon yaptırmaya başlaması bizim için avantaj oldu. Bizim ileriye dönük daha hızlı ardım atmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık

        Benzer Haberler

        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Alex'li Antalyaspor'u ilk yarıda iç saha maçları ayakta tuttu
        Alex'li Antalyaspor'u ilk yarıda iç saha maçları ayakta tuttu
        Antalya-Konya kara yolunda tır ve kamyonların geçişine izin verilmeye başla...
        Antalya-Konya kara yolunda tır ve kamyonların geçişine izin verilmeye başla...
        Muratpaşa Belediyesi squash takımı sporcuları İstanbul'dan başarılarla dönd...
        Muratpaşa Belediyesi squash takımı sporcuları İstanbul'dan başarılarla dönd...
        Antalya'da 'balon balığı avcıları' 747 bin 544 lira kazandı
        Antalya'da 'balon balığı avcıları' 747 bin 544 lira kazandı
        Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor (2)
        Antalya'da falezlerden denize düşen otomobil aranıyor (2)