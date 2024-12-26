Antalya'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor

Yoğun kardan dolayı dün kapanan Ulucak, Taşkesiği ve Yeleme mahallerinin yolu, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

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