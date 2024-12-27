Serik'te ruhsatsız silah operasyonu

Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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