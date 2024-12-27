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        Serik'te ruhsatsız silah operasyonu

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ve 12 av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:40
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        Serik'te ruhsatsız silah operasyonu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca ve 12 av tüfeği ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda ruhsatsız 5 tabanca, 12 av tüfeği, 273 tabanca fişeği, 300 av tüfeği fişeği

        ve 5 şarjör ele geçirildi.

        Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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