Feyza öğretmen saf kuzu yününden ürettiği yorgan ve yastıkları satıyor

Antalya'da öğretmenliği bırakıp kuzu çiftliği kuran 25 yaşındaki Feyza Demir, saf kuzu yününden yaptığı yorgan ve yastıkları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Uşak Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Demir, nişanlısı Emre Aydın'ın fikriyle Burdur'da kuzu çiftliği kurdu. Buradaki kuzulardan elde ettiği yünden yorgan, yastık ve yatak pedi üretmeye başladı.

Ürünlerini Antalya'da açtığı mağazada satışını yapan Demir, internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına yorgan ve yastık gönderiyor. Feyza Aydın, AA muhabirine, çocukluğunun Erzurum'da geçtiğini ve oradaki kadınların saf yünden yastık ve yorganlar yaptığını belirtti. Erzurumlu kadınlardan ilham alarak bu işe giriştiğini aktaran Aydın, "Bu mesleği modernize ederek, dünya standartlarına uygun hale getirdik. Hem doğal hem de konforlu ürünler üretmek istedik." dedi.