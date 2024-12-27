Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine 4 ödül

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin 14. kez düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" yarışmasından 4 ödül aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde 56 üniversiteden bin 773 öğrencinin 863 projeyle katıldığı yarışmada, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attığı kaydedildi.