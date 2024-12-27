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        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine 4 ödül

        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin 14. kez düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" yarışmasından 4 ödül aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:28
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        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine 4 ödül
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        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin 14. kez düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" yarışmasından 4 ödül aldığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde 56 üniversiteden bin 773 öğrencinin 863 projeyle katıldığı yarışmada, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attığı kaydedildi.

        Açıklamada, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Teoman Tevfik Örs'ün radyo kategorisinde birinci, aynı kategoride Reklamcılık Bölümü öğrencisi Tufan Yıldız'ın da ikinci olduğu belirtildi.

        Reklamcılık Bölümü öğrencileri Fatma Pınar Sepetci ile Barış Avcı'nın Gazete-Dergi kategorisinde, Reklamcılık Bölümü öğrencileri Şerife Demir ile Kayra Duyar'ın da Yeni Medya kategorisinde ikincilik ödüllerini kazandığı aktarıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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