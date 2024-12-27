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        Filistinli doktor, Gazze'de yaralananların tedavisinde yaşadıkları zorlukları anlattı

        AYŞE YILDIZ - Filistin'de, İsrail'in saldırılarında vücudunda yanıklar oluşan yaralıların tedavisinde görev alan Şifa Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başkanı Doktor Ahmed El Mohallalati, imkansızlıklar içinde insanları hayatta tutmak için verdikleri mücadeleyi anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:34
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        Filistinli doktor, Gazze'de yaralananların tedavisinde yaşadıkları zorlukları anlattı
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        AYŞE YILDIZ - Filistin'de, İsrail'in saldırılarında vücudunda yanıklar oluşan yaralıların tedavisinde görev alan Şifa Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başkanı Doktor Ahmed El Mohallalati, imkansızlıklar içinde insanları hayatta tutmak için verdikleri mücadeleyi anlattı.

        Görev yaptığı hastane bombalanınca Gazze-Avrupa Hastanesi ile Sahra Hastanesi'nde de çalışan, İsrail'in tehditleri sonucu İngiltere'ye gitmek zorunda kalan El Mohallalati, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de soykırım yaptığını, her yere barbarca saldırı düzenlendiğini anlattı.

        Çok zor günler yaşadıklarını söyleyen El Mohallalati, "Dünyanın gözü önünde insanlar hastanelere erişemiyor, mağduriyet içindeler. Etrafınızda görebileceğiniz yanık tiplerinden çok farklı. 14 aylık süreçte İsrail tarafından yeni silahlar denendi. Bunların çok büyük patlayıcı etkisi var, o yüzden çok yaygın ve derin, tedavisi zor olan yanıklar. 6 ay da küçük şarapnel parçalarına sahip silahlara geçtiler. Bunların yarattığı yanıklar da çok farklıydı, dirençli, tedavisi çok zor yanıklardı." diye konuştu.

        El Mohallalati, İsrail'in Filistin'de yeni silahlar denemeye devam ettiğini, bu silahlarla yaralananların vücudunda yanma etkisinin sürdüğünü dile getirdi.

        İsrail'in saldırılarının başladığı ilk hafta hastanelerine 100'den fazla yanık vakası geldiğini aktaran El Mohallalati, şunları kaydetti:

        "Bu kişilerin yoğun bakım ünitesine, cerrahi müdahaleye, antibiyotik kullanımına ihtiyacı oluyor. Bir günde 800 yaralının geldiği oldu. Bu kadar çok hasta nezdinde sınırlı kaynakla tedavi etmek çok zordu. Yanık tedavisi bakım isteyen, bazen ameliyat gerektiren bir durum ve hastanın en az 3 ay hastanede kalması gerekiyor. Bu hastaların çok büyük kısmında hayatta kalacak olanları yani 'tedavi edilecek olanlar' ve 'tedavi edilemeyecek' olanlar diye önceliklendirmek gerekiyordu. Tüm hastalara tedavi verme imkanımız yoktu, sınırlı kaynaklarımız vardı. Hayatta kalma şansları olanlara tedavi veriyorduk. Bir 'kara alan' yaratarak, 'ölecek kişiler', 'hayatta kalabilecek kişiler' diye ayırt ediyorduk."

        - "İlk hastane saldırısında eşim 8,5 aylık hamileydi"

        Bazı yaralıların hastaneye dahi ulaşamadan hayatını kaybettiğini dile getiren El Mohallalati, bazı silahların büyük yanıklar oluşturduğunu belirtti.

        Savaş suçu sayılacak silahların sivillerde kullanıldığını vurgulayan El Mohallalati, "Şifa Hastanesi, iki hafta kuşatma altında kaldı. Hastaneye girdiler, bizleri sorguladılar, tutukladılar, hastaneyi kapattılar. Ateşkes zamanında da hastane kullanılmasın diye hayati önem taşıyan oksijen ünitesine, iletişim odasına, jeneratöre aklınıza gelebilecek tüm önemli altyapı kaynaklarına, su ve elektrik odalarına zarar verdiler." bilgisini paylaştı.

        El Mohallalati, Gazze'de en fazla hastanın o dönemde Şifa Hastanesi'nde olduğunu, Kasım 2023'te hastanenin kuşatılarak görev yapılamaz hale getirildiğini, Şubat 2024'te tekrar operasyonel hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

        İkinci saldırıda hastanenin kullanılamaz hale geldiğini bildiren El Mohallalati, "Hastane saldırısında ailemi öldürmekle tehdit ettiler. İlk bombadan kurtulduk. Sağlık çalışanlarının ailelerini takip edebiliyorlardı. Eşim 8,5 aylık hamileydi, ailemi İngiltere'ye göndermek zorunda kaldım. Hastane tamamen tahrip olduktan sonra Gazze-Avrupa Hastanesine gittim. Daha sonra da Sahra Hastanesi'nde çalıştım." dedi.

        - "Türkiye yanık tedavisinde çok başarılı"

        Daha sonra kendisinin de geçici süreliğine İngiltere'ye gitmek zorunda kaldığını anlatan El Mohallalati, "Filistin'den çıktıktan sonra 4 kez girmeye çalıştım, almadılar. Şu an mecburen Londra'dayım. Hayalim, Gazze'de yaşamak. Ülkeme dönmek, hastanemizi yeniden inşa etmek, şifa olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de yanık alanında bilimsel çalışmaları olan doktorlarla farklı ülkelerdeki kongrelerde tanışma fırsatı bulduğuna değinen El Mohallalati, "Türkiye'nin yanık tedavisinde geldiği nokta son derece önemli. Bu coğrafyadaki yanıklar, Avrupa'dan, Amerika'dan, Kanada'dan çok farklı." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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