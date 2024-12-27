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        "Kalbimdeki Türkiye" programı Antalya'da çekiliyor

        Avrupa'da yaşayan Türk gençlerinin, ülkenin güzellikleriyle tanıştığı "Kalbimdeki Türkiye" programının çekimlerine Antalya'da devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:22
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        "Kalbimdeki Türkiye" programı Antalya'da çekiliyor
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        Avrupa'da yaşayan Türk gençlerinin, ülkenin güzellikleriyle tanıştığı "Kalbimdeki Türkiye" programının çekimlerine Antalya'da devam ediliyor.

        Sunuculuğunu ünlü komedyen Recep Demirkaynak'ın yaptığı programın beşinci sezonunda Antalya'nın doğal güzellikleri, kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve gezi aktiviteleri tanıtılıyor.

        TRT Türk'ün izleyiciyle buluşturduğu gezi eğlence programı, her cumartesi saat 21.30'da Türkiye ve Avrupa ekranlarında yayınlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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