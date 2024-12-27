"Kalbimdeki Türkiye" programı Antalya'da çekiliyor

TRT Türk'ün izleyiciyle buluşturduğu gezi eğlence programı, her cumartesi saat 21.30'da Türkiye ve Avrupa ekranlarında yayınlanıyor.

Sunuculuğunu ünlü komedyen Recep Demirkaynak'ın yaptığı programın beşinci sezonunda Antalya'nın doğal güzellikleri, kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve gezi aktiviteleri tanıtılıyor.

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