AK Parti Antalya Milletvekili Çokal'dan Manavgat'taki sağanağa ilişkin açıklama:

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat ilçesinde 21 Aralık’ta meydana gelen su baskınlarına ilİşkin, doğal afetlerin siyaset üstü konular olduğunu ve çözüm için birlik, beraberlik içinde çalışmanın esas olduğunu bildirdi.

Çokal, yaptığı yazılı açıklamada, Manavgat’ın altyapı sorunlarının son yağışlarla bir kez daha gün yüzüne çıktığını, yoğun yağışların caddeleri ve sokakları göle çevirdiğini, çok sayıda vatandaşın bu sebeple büyük mağduriyetler yaşadığını belirtti.

Afetin meydana geldiği ilk andan itibaren ilgili tüm kamu kurumlarının sorumluluk alanlarıyla ilgili seferberlik ruhuyla çalışmaya başladığını anımsatan Çokal, afetin yaralarını en kısa sürede sarmak için mücadele ettiklerini ifade etti. Çokal, siyasi kimliklerini ve pozisyonlarını bir kenara bırakarak olayın ilk gününden beri afet bölgesinde bulunduğunu, yaşanan felaketten ve hemşerilerinin yaşadığı mağduriyetten dolayı üzgün olduğunu aktardı.

Manavgat Belediye Başkanının yaşanan felaketten dolayı hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi devletin kurumu olan Karayollarını ve Devlet Su İşleri'ni sorumlu tutmasının üzüntülerini daha da arttırdığını vurgulayan Çolak, şunları kaydetti: "Manavgat’ı 15 yıldır yöneten CHP’nin, maalesef bir metropol haline gelen ilçemizde en ufak bir altyapı yatırımı yapmadığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yaşanan felaketten kendine ders çıkartması gereken Sayın Belediye Başkanı, tüm sorumluluğu Karayollarına ve Devlet Su İşleri'ne atarak şark kurnazlığı yapmaktadır. Zira, gerekli altyapı yatırımlarını ve çalışmalarını 15 yıldır yapmayan Manavgat Belediyesi, cambaza bak mantığı ile dikkatleri başka tarafa yöneltme gayreti gösterse de Manavgatlı hemşerilerimiz bir kez daha gerçeğin farkına varmışlardır."