Antalyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptı. İdman, kondisyon ve taktik ağırlıklı dar alan oyunuyla sona erdi.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftada 4 Ocak Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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