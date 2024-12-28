Antalya'da otomobille falezlerden denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor

Ekipler, otomobilde olduğu düşünülen Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden 3 gün önce gece bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD, sağlık, polis ile Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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