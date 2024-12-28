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        Antalya'da otomobille falezlerden denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:32 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:56
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        Antalya'da otomobille falezlerden denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden 3 gün önce gece bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD, sağlık, polis ile Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, otomobilde olduğu düşünülen Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

        Dün gece ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrardan başlandı. Hava muhalefeti nedeniyle zor şartlarda ilerleyen çalışmalarda, Engin Ş'ye ulaşılamadı.

        Ara verilen çalışmalara yarın gün ağarmasıyla devam edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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