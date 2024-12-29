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        Antalya Ultra Maratonu, ikinci gün yarışlarıyla sona erdi

        Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu ikinci gün kısa parkur yarışlarıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:34
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        Antalya Ultra Maratonu, ikinci gün yarışlarıyla sona erdi
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        Antalya'da Europe Trail Cup 2024 kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Ultra Maratonu ikinci gün kısa parkur yarışlarıyla sona erdi.

        Konyaaltı Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 1500 sporcunun katıldığı maratonda 5, 12, 22, 31, 57 ve 85 kilometre kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

        Belediye binası önünden verilen startların ardından yarışlar, ilçe merkezinden başlayıp 28 kilometre uzaklıktaki 650 rakımlı Geyikbayırı Mahallesi'nde son buldu. "Maviden Beyaza" mottosuyla düzenlenen yarışlarda sporcular, zaman zaman 2 bin rakıma çıkan parkurlarda hem rakipleriyle hem de zor doğa şartlarıyla mücadele etti.

        Dün uzun parkur yarışlarıyla başlayan maraton, bugün yapılan 5 ve 12 kilometrelik kısa parkur yarışlarıyla tamamlandı. 5 kilometre erkeklerde Türk sporcu Taylan Dağ 16:12'lik derecesiyle, kadınlarda Rus sporcu Anastasiia Stepashkina 21:01'lik dereceyle ilk sırayı elde ederken, 12 kilometre yarışında ise Romanyalı sporcu Miklos Rares Ihre 36:46'lık dereceyle, kadınlarda Türkiye adına yarışan Sofia Khvesiuk 50:43'lük dereceyle birinci olan isim oldu.

        Yarışların ardından Konyaaltı Belediyesi toplantı salonunda ödül töreni düzenlendi.

        Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizm kenti olmanın yanı sıra spor şehri kimliğiyle de öne çıktığını söyledi.

        Kentte 150'yi aşkın ulusal ve uluslararası etkinliğin düzenlendiğini belirten Şahin, "Bu tür organizasyonlarla amacımız yalnızca Antalya'nın tanıtımını yapmak değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamı toplumun her kesimine benimsetmektir. Antalya, denizinden dağlarına, ormanlarından vadilerine kadar eşsiz bir coğrafyaya sahiptir. Genç nesli bu muhteşem doğayla buluşturmak ve sporu Antalyalıların yaşamlarının merkezine koymalarını sağlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise 44 ülkeden 1500 sporunun katıldığı önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, organizasyonun Konyaaltı ve Antalya'nın tanıtımı açısından önemli fırsat olduğunu ifade etti.

        Organizasyon, dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle son buldu.

        Ödül törenine, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Taylan Şanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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