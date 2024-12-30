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        Antalya'da düzenlenen "Yılbaşı Festivali" sona erdi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yılbaşı Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:52
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        Antalya'da düzenlenen "Yılbaşı Festivali" sona erdi
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yılbaşı Festivali sona erdi.

        Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, konserler, workshoplar, dans yarışmaları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler yapıldı.

        Festival kapsamında gerçekleştirilen mega dans yarışmasına ise kent sakinleri ilgi gösterdi. 350 dansçının katıldığı yarışmada, farklı dans kategorilerinde performans sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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