Antalya'da düzenlenen "Yılbaşı Festivali" sona erdi

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, konserler, workshoplar, dans yarışmaları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yılbaşı Festivali sona erdi.

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