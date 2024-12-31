GÜNCELLEME - Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı

Tartışan kişilere bakarken kadının bir anda alev aldığını belirten Avgın, "Sonra yangın söndürme tüpünü aldım, koşarak kadının yanına geldim. İlk müdahaleyi yaptım. Kadının tüm vücudu yanmıştı, çok kötü durumdaydı. Allah kimseye yaşatmasın. Yapan adam motosiklete bindi kaçtı. İnşallah cezasını çeker." dedi.

Bu arada, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde alev alan kadının yardımına koşan çevredeki bir esnafın kadına yangın söndürme tüpüyle müdahalesi görülüyor.

Gürhan Ü'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski karısı ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın bir anda meydana geldiğini, planlamadığını söylediği öğrenildi.

Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde Pınar Z. (36) ile eski eşi Gürhan Ü. (42) arasında tartışma çıktı.

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