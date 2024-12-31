Alanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonu Razgatlıoğlu'na "şehrin anahtarı" verildi

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na Alanya Belediyesi tarafında "şehrin anahtarı" verildi.

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret etti.

Özçelik, ziyarette Razgatlıoğlu'na "şehrin anahtarı" ile milli sporcunun motosiklet üzerindeki tablosunu hediye etti.

Dünya şampiyonluğunu 2024 yılında tekrar elde ettiğini belirten Razgatlıoğlu, "Zorlu bir yıldı. Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık. İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak inanılmaz bir duyguydu. O yüzden çok mutluyum." dedi.

2025'in herkes için mutlu sağlıklı ve hayallerine ulaştığı bir yıl olması temennisinde bulunan Razgatlıoğlu, "Sporcuların büyük hayalleri var. Sezona, yıla büyük hayallerle başlıyorlar. Umarım istedikleri yolda yürürler ve hayallerine ulaşırlar." diye konuştu.

Razgatlıoğlu kendisine hediye edilen tablo ve "şehrin anahtarı" için başkan Özçelik'e teşekkür ederek, önemli ve özel bir hediye aldığının dile getirdi.