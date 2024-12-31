Antalya Defterdarı Karayılan'dan yurt dışı harç pulu uyarısı

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona ermesi nedeniyle uyarıda bulundu.

Karayılan, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışına çıkış harcı ödemeleri 1 Ocak 2025'ten itibaren Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil (İOS, Android) uygulamalarından, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarından, havalimanı dış hatlar giden yolcu ve çıkış kapılarında (pasaport kontrol noktası öncesinde) bulunan kiosklar ve veznelerde kredi kartıyla PTT veznelerinden, vergi dairelerindeki veznelerden nakit veya kredi kartıyla malmüdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerinden yapılabileceğini belirtti.