Antalya Valisi Şahin, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşında görevi başındaki polis, jandarma ve diğer personeli ziyaret etti.

Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında Meltem Mahallesi'ndeki Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğinde görevi başında bulunan güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Kolluk güçlerinin yeni yılını kutlayan Şahin, 2024 yılının son gecesinde huzur ve güven için Antalya sokaklarında ve meydanlarında görevi başında bulunan emniyet personeline telsizden anons yaparak, hayırlı görevler diledi.