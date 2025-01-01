Antalya'da bazı vatandaşlar 2025'i denize girerek karşıladı

Antalya'da yeni yıl kutlamaları kapsamında bazı vatandaşlar, 2025 yılına denizde "merhaba" dedi.

Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yakarak eğlendi.

Gruptakiler daha sonra Türk bayraklarıyla 2024'ün son dakikasında 10'dan geriye sayarak, 2025'in ilk dakikasında denize girip bir süre yüzdü.

Denizden çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan grup üyelerinden Nail Avcı, yeni yılda geleneklerini sürdürdüklerini anlattı.

Denizin sağlık getirdiğini söyleyen Avcı, "Sağlık için denizdeydik. Her zaman denize girmeye devam edeceğiz. 'Yeni yılda barış' diyerek denize girdik. Bu yıl için ülkemizde ve dünyada barışı diliyoruz." diye konuştu.