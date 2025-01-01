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        Antalya'da bazı vatandaşlar 2025'i denize girerek karşıladı

        Antalya'da yeni yıl kutlamaları kapsamında bazı vatandaşlar, 2025 yılına denizde "merhaba" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:35 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:42
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        Antalya'da bazı vatandaşlar 2025'i denize girerek karşıladı
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        Antalya'da yeni yıl kutlamaları kapsamında bazı vatandaşlar, 2025 yılına denizde "merhaba" dedi.

        Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yakarak eğlendi.

        Gruptakiler daha sonra Türk bayraklarıyla 2024'ün son dakikasında 10'dan geriye sayarak, 2025'in ilk dakikasında denize girip bir süre yüzdü.

        Denizden çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan grup üyelerinden Nail Avcı, yeni yılda geleneklerini sürdürdüklerini anlattı.

        Denizin sağlık getirdiğini söyleyen Avcı, "Sağlık için denizdeydik. Her zaman denize girmeye devam edeceğiz. 'Yeni yılda barış' diyerek denize girdik. Bu yıl için ülkemizde ve dünyada barışı diliyoruz." diye konuştu.

        Grup üyelerinden Fazıl Tuncer de yaklaşık 18 yıldır yaz kış denize girdiklerini söyledi.

        Suyun soğukluğunun kendilerini rahatsız etmediğini ifade eden Tuncer, tüm dünyaya mutluluk ve huzur diledi.

        Denize girenlerden 9 yaşındaki Çınar Dağlı da ikinci kez yeni yılı denizde karşıladığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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