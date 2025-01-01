Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kolide bulunan maymun yavrusu "Fıstık" yaşam parkının maskotu oldu

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde kolinin içinde bulunan "Rhesus" türü maymun yavrusu "Fıstık", sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının maskotu haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolide bulunan maymun yavrusu "Fıstık" yaşam parkının maskotu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde kolinin içinde bulunan "Rhesus" türü maymun yavrusu "Fıstık", sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının maskotu haline geldi.

        Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, x-ray cihazından geçirilirken içinde "Rhesus" türü maymun yavrusu olduğu fark edildi.

        Maymun yavrusu, veteriner kontrolünün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinada tutulmaya başlandı.

        Kendisine ayrılan özel alanda ziyaretçilerin uzaktan izleyebildiği 3-4 aylık dişi maymun, veterinerler tarafından yakından takip ediliyor.

        Sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel diyetle beslenen yavru maymunun fiziksel gelişimi için de karantina kafesine ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlar konuldu.

        Ziyaretçilerin merakını çeken yavrunun özellikle sabah saatlerinde beslendiği anlar ilgi odağı haline geldi. Maymun yavrusu, sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının gözdesine dönüştü.

        Maymunun fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler, kafesin çevresinde uzun süre vakit geçiriyor.

        - Çocuklar, oynaması için pelüş oyuncak getiriyor

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, maymuna daha önce verilen "Minik" adını, fıstığı çok sevmesi nedeniyle "Fıstık" olarak değiştirdiklerini söyledi.

        Gelen ziyaretçilerin neredeyse hepsinin maymunun durumunu sorduğunu belirten Arsun, "Sosyal medyada oldukça fazla paylaşıldığı için çok ilgi çekiyor. Hayvanat bahçemizin adeta maskotu haline geldi. Onun için özel alan hazırladık. Kaloriferli odası var. Güneşli havalarda bahçesine çıkıyor, güneşte sevimli hareketleriyle ilgi topluyor." dedi.

        "Fıstık"ın iştahının çok iyi olduğunu dile getiren Arsun, karantina sürecinin bitmesinin ardından Rhesus maymunu sürüsüyle birleştireceklerini ve orada daha mutlu bir hayat yaşayacağını kaydetti.

        Maymunun bulunduğu bölümün ziyaretçiler tarafından uzaktan görülebildiğini ifade eden Arsun, "Ona rağmen ziyaretçiler görmek için çaba gösteriyor. Çocuklar oynaması için yanlarında pelüş oyuncaklar getiriyor. Biz de odasına koyuyoruz. Bazen oyuncakların üzerinde yatıyor, sarılıyor." diye konuştu.

        Arsun, rehabilitasyon sürecinin ardından "Muko" isimli maymunun "Fıstık"ı sahiplenerek ona anne şefkatiyle yaklaşacağına inandığını belirterek, "Bu maymunumuz daha önce de bu şekilde el konulan iki yavruya annelik yapmıştı. 'Fıstık'ı da şefkat göstererek büyütecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Yurt genelinde yağış yok! Yılın ilk günü hava durumu
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da bazı vatandaşlar 2025'i denize girerek karşıladı
        Antalya'da bazı vatandaşlar 2025'i denize girerek karşıladı
        Antalya Valisi Şahin, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret et...
        Antalya Valisi Şahin, yılın son akşamı görev başındaki personeli ziyaret et...
        Antalya'da yeni yıl kutlamaları
        Antalya'da yeni yıl kutlamaları
        Antalya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi
        Antalya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi
        Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yeni yıl kutlamalarına yönelik denetim yapıld...
        Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde yeni yıl kutlamalarına yönelik denetim yapıld...
        Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi işletmeleri...
        Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi işletmeleri...