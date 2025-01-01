Antalya'da eski eşini üzerine benzin dökerek yakan zanlı tutuklandı

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerince Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir okulun çevresinde yakalanmıştı.

Şirinyalı Mahallesi'nde dün bir apartmanın bahçesinde Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesine nakledildi. Entübe edilen kadının yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

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