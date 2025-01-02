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        Finike'de öğrencilere kandil simidi dağıtıldı

        Antalya'nın Finike ilçesinde öğrencilere kandil simidi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:06
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        Finike'de öğrencilere kandil simidi dağıtıldı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde öğrencilere kandil simidi ikram edildi.

        Hasyurt İlkokulu'nda öğretmen ile çalışanlar, Regaip Kandili dolayısıyla simit hazırlattı.

        Öğrencilere kandilin önemini anlatan öğretmenler, simitleri dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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