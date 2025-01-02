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        Antalya'da Demirkapı Tüneli'nin iki tarafında farklı iklim yaşanıyor

        Antalya'nın Manavgat ile İbradı ilçelerini birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nin iki tarafında yaşanan iklim değişkenliği yolcuları şaşırtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:12
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        Antalya'da Demirkapı Tüneli'nin iki tarafında farklı iklim yaşanıyor
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        Antalya'nın Manavgat ile İbradı ilçelerini birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nin iki tarafında yaşanan iklim değişkenliği yolcuları şaşırtıyor.

        Antalya ile Konya arasındaki mesafeyi azaltmak amacıyla 2023'te tamamlanarak hizmete açılan 5068 metre uzunluğundaki tünel sayesinde iki kent arasındaki mesafe 4 saatten 2,5 saate düştü.

        Her iki ucunda coğrafi konumdan dolayı iklim değişikliği yaşanan tünelin, giriş ve çıkışındaki hava sıcaklığı 5 derece değişiyor. Bu dönemde Manavgat ilçesi tarafında bahar havası yaşanırken, tünelin İbradı ilçesi tarafında ise kar yağışlı hava hakim oluyor.

        Yaklaşık 4 dakikalık tünelde yolculuk yapanlar, iklim değişikliği nedeniyle şaşkınlık yaşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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