35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

Antalya'da bu yıl 35'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (ANFAŞ Hotel Equipment) 7 Ocak'ta ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Fuar Direktörü Hakan Arslan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, TT Global Fuarcılık tarafından düzenlenecek Hotel Equipment'in sektör paydaşlarını buluşturacağını söyledi.

Otel, restoran ve kafeteryalara ürün, mal ve hizmet tedarik eden katılımcıların fuarda yer alacağını aktaran Arslan, fuarın 4 gün boyunca birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yapacağını belirtti. - 1,5 milyar doların üzerinde ticaret hacmi bekleniyor Fuarın yerli ve yabancı sektör bileşenlerini bir araya getireceğini dile getiren Arslan, şunları söyledi:

"Fuarda bu sektöre hizmet eden fırın, mobilya başta olmak üzere golf araçları ve benzeri birçok sektör yer alacak. Yaklaşık 40 bin metrekare alanda düzenleyeceğimiz uluslararası fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz olacak. Yaklaşık 20 ülkeden rezervasyonunu yaptırmış, ürün, mal ve hizmet almaya gelecek ziyaretçi kayıtlarımız var. Geçen sene fuarda 15 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamıştık. Bu sene ziyaretçi sayısının 20 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Fuarda 1,5 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi oluşmasını bekliyoruz."

Fuarda sektör paydaşları özelinde çeşitli etkinliklerin, panel, söyleşi ve toplantıların yapılacağını aktaran Arslan, ayrıca otel olimpiyatları ve "Hotel Desing Show" programlarının da gerçekleştirileceğini bildirdi. Arslan, fuarın 10 Ocak'a kadar açık kalacağını belirtti. - "Gelecek" temasıyla 10 farklı otel odası tasarımı sunulacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İçmimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Güner Onaran ise fuarda "Hotel Desing Show" programı kapsamında 10 farklı mimarlık ofisinin tasarımlarının sunulacağını kaydetti. Mimarların "gelecek" temasıyla tasarlayacakları otel odalarını sergileneceğini anlatan Onaran, "Fuar alanındaki bin metrekarelik bölümde, içine girip, dokusunu hissedebileceğiniz odalar hazırlanacak. Dizayn olarak farklı ve modernize edilmiş odalar göreceksiniz." dedi.