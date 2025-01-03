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        Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni yılın ilk eseri olarak "Tosca"yı sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerin başında gelen "Tosca" operasını yeni yılın ilk eseri olarak yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 19:00 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:34
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni yılın ilk eseri olarak "Tosca"yı sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünya operalarının en çok sahnelediği eserlerin başında gelen "Tosca" operasını yeni yılın ilk eseri olarak yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, opera tarihinin önemli bestecilerinden İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği eserin yeni yılın ilk sanat eseri olarak 4 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

        Dramatik opera denince ilk akla gelen eserlerden biri olan Tosca perdelerini Yiğit Günsoy'un rejisi ve ünlü İtalyan Orkestra Şefi Lorenzo Castriota'nın yönetimiyle açacak.

        1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

        Eserde "Tosca"yı Nurdan Küçükekmekçi, "Cavaradossi"yi Göksay Yaran, "Scarpia"yı Serhat Konukman, "Angelotti"yi Yusuf Yıldız, "Sagrestano"yu Taner Ölçen, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı ve "Sciarrone"yi Toygarhan Atuner seslendirecek.

        Antalya DOB Korosu'nun koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği eserin başkemancısı, orkestra sanatçısı Fahrettin Arda olacak. Eserde çocuk korosu şefliğini Sinem Emine Ulusoy üstleniyor.

        Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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