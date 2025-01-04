Uçansu Şelalesi her mevsim ziyaretçilerin rotasında

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan ve son yağışlarla debisi yükselince daha gür akmaya başlayan Uçansu Şelalesi, kışın da doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Torosların zirvesinden doğan, Akdağ ve Geyik dağlarından gelen kar sularıyla beslenen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi'nin etrafı, sarı, kahverengi ve yeşilin hakim olduğu farklı renklere büründü.

Birkaç koldan dökülerek Alara Çayı'na hayat veren şelalenin, özellikle kış aylarında suların çoğalmasıyla günübirlik ziyaretçi sayısı da arttı. "Ormanın içindeki saklı cennet" olarak bilinen şelalenin suyu, Manavgat ilçesinden Akdeniz'e ulaşıyor. Alternatif turizme katkı sunan Uçansu Şelalesi her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turisti ağırlıyor. Hem doğa yürüyüşü yapmak hem de şelaleyi görmek isteyenler bölgeyi rotasına ekliyor.

Ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu doğal havuzdaki balıkları seyredebilir, suyun huzur veren sesini dinleyip, doğa yürüyüşleriyle çevreyi keşfedebiliyor. Özellikle hafta sonları bölgede hareketlilik yaşanıyor. - "İlginç bir yer, büyüleyici bir ortamı var" Şelaleyi ziyaret edenlerden Semih Kenar, AA muhabirine, şelalenin ziyaret etmek istediği yerler arasında bulunduğunu ve geldiği için mutlu olduğunu söyledi.