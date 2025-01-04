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        Uçansu Şelalesi her mevsim ziyaretçilerin rotasında

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan ve son yağışlarla debisi yükselince daha gür akmaya başlayan Uçansu Şelalesi, kışın da doğa tutkunlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:33
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        Uçansu Şelalesi her mevsim ziyaretçilerin rotasında
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        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan ve son yağışlarla debisi yükselince daha gür akmaya başlayan Uçansu Şelalesi, kışın da doğa tutkunlarını ağırlıyor.

        Torosların zirvesinden doğan, Akdağ ve Geyik dağlarından gelen kar sularıyla beslenen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi'nin etrafı, sarı, kahverengi ve yeşilin hakim olduğu farklı renklere büründü.

        Birkaç koldan dökülerek Alara Çayı'na hayat veren şelalenin, özellikle kış aylarında suların çoğalmasıyla günübirlik ziyaretçi sayısı da arttı. "Ormanın içindeki saklı cennet" olarak bilinen şelalenin suyu, Manavgat ilçesinden Akdeniz'e ulaşıyor.

        Alternatif turizme katkı sunan Uçansu Şelalesi her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turisti ağırlıyor. Hem doğa yürüyüşü yapmak hem de şelaleyi görmek isteyenler bölgeyi rotasına ekliyor.

        Ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu doğal havuzdaki balıkları seyredebilir, suyun huzur veren sesini dinleyip, doğa yürüyüşleriyle çevreyi keşfedebiliyor. Özellikle hafta sonları bölgede hareketlilik yaşanıyor.

        - "İlginç bir yer, büyüleyici bir ortamı var"

        Şelaleyi ziyaret edenlerden Semih Kenar, AA muhabirine, şelalenin ziyaret etmek istediği yerler arasında bulunduğunu ve geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

        Doğayı sevdiğini anlatan Kenar, "Sürekli ismini duyuyordum ancak ilk kez ziyaret edebildim. Doğa harikası bir yer, biz çok beğendik." dedi.

        Ailesiyle gelen Şükrü Öz de şelaleyi gördükleri için mutlu olduğunu, güzel zaman geçirdiklerin dile getirdi.

        Uzun zamandır gelmek istediğini anlatan Öz, "İlginç bir yer, büyüleyici bir ortamı var. Bu güzelliği herkesin görmesini tavsiye ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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