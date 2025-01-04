Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Kaluzinski, Soner Dikmen (Dk. 11 Safuri), Larsson, Van de Streek, Gaich
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Ampem, Thiam
Goller: Dk. 32 ve 35 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 41 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
Sarı kart: Dk. 34 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor)
ANTALYA
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