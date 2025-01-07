Alanya'daki üreticilere zeytin ve Toros fıstığı fidanı hibe edildi

Fidanları muhtarlıktan temin ettiklerini kaydeden Sarı, "Mahallemizdeki üreticilerin isteği üzerine Büyükşehir Belediyesinden fidan talebinde bulunduk. Fidanlarımız bize ulaştırıldı. Üreticilerimiz bunları uygun alanlara dikecek." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Alanya'nın Uğurlu Mahallesi'ndeki 80 üreticiye 800 zeytin fidanı ve 33 Toros fıstığı fidanı hibe edildi.

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