Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, top kapmanın ardından taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Papara Park'ta yarın saat 18.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan, yönetecek.
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