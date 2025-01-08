Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları, Antalya'da yapılıyor

        Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından HOTED 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları, Antalya'da yapılıyor
        ABONE OL

        Antalya'da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) tarafından HOTED 10. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları düzenleniyor.

        ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) kapsamında organize edilen yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 5 otelden 5'er kişilik profesyonel ekipler katıldı.

        Organizasyonda yarışmacılar, "hızlı ve standartlara uygun yatak yapımı", "havlu origami", "basket atma" ve "mumya adam" olmak üzere 4 farklı kategoride yarıştı.

        Zamanla yarışan ekiplerin heyecanlı anlar yaşadığı yarışmada renkli görüntüler oluştu.

        Organizasyonda "havlu origami" kategorisinde yarışmacılar Atatürk, Türk bayrağı ve Anıtkabir, Karadeniz yöresi ve hayvan figürlerinin ön planda olduğu konseptleri jürilerin beğenisine sundu.

        Bir ekibin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın anısına hazırladığı yatak dikkati çekti.

        "Mumya adam" dalında ise yarışmacılar, Alanya yöresel kıyafetleri, kadına şiddet ve kadın cinayetleri, mumya ve plaja giden kadın konsepti hazırladı.

        Yalova Uygulama Oteli'nin birincilik elde ettiği yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

        - "Hedefimiz yarışmalarla gençleri turizme kazandırmak"

        HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, AA muhabirine, organizasyonda dün 8 farklı seminer programının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Yarışmaların ilk gününün oldukça keyifli geçtiğini anlatan Yeni, "Bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz olimpiyatlarımızda, otellerimiz ve okullarımız olmak üzere 2 gün üst üste yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Buradaki asıl hedefimiz yarışmalarla gençleri turizme kazandırmak ve farkındalık yaratmak. Her yıl biraz daha üzerine koyarak ilerliyoruz. Sektörde kaybedilen personellerin yerine ne kadar daha fazla kazanabiliriz diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

        Yeni, olimpiyatlar sayesinde 10 yılda sektöre çok sayıda personel kazandırdıklarını vurguladı.

        Yarışmalarda yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların yer aldığını belirten Yeni, "Her yıl yurt dışından iki ülke katılıyor. Bu yıl Türkmenistan'dan yarışmacılarımız var. Yurt içinden yaklaşık 10 okulumuz katılıyor. Ordu, Denizli ve Pamukkale gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerden yarışmacılarımız geliyor." ifadelerini kullandı.

        Yeni, yarışmalarda dereceye girenlere otel tatilleri, tam altın gibi çeşitli hediyeler verdiklerini kaydetti.

        Organizasyon yarın, turizm okullarının yarışmalarıyla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        TFF'den yabancı hakem kararı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Bıçakla kovaladığı eşi 2. kattan atlamıştı! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        İkisinin de yaşı: 16! Lisede bıçaklama!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        İran'ın başkenti taşınacak
        İran'ın başkenti taşınacak
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        Motosikletle geldiler, 1 kişiyi öldürdüler!
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        "Enflasyon dolandırıcılığı artırdı"
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması

        Benzer Haberler

        Antalya'da alzaymır hastaları "Mavi Ev"de sosyal çalışmalara katılıyor
        Antalya'da alzaymır hastaları "Mavi Ev"de sosyal çalışmalara katılıyor
        Cinayetle biten 'kız kaçırma' kavgası şüphelileri adliyede
        Cinayetle biten 'kız kaçırma' kavgası şüphelileri adliyede
        Muratpaşa Belediyesince Girne'ye fidan desteği verildi
        Muratpaşa Belediyesince Girne'ye fidan desteği verildi
        Motosikletten düşüp ölen sürücünün çalan telefonuna cevap veremediler
        Motosikletten düşüp ölen sürücünün çalan telefonuna cevap veremediler
        Antalya'da alt geçit bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da alt geçit bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Demre'de hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapıldı
        Demre'de hayvan sağlığına yönelik çalışmalar yapıldı