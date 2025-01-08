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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:01 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:11
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        Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendini polis olarak tanıtarak R.J'yi yaklaşık 923 bin lira, F.K'yi de yaklaşık 350 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.O, A.A.A.A. ve İ.A.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan 760 bin 570 lira, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir miktar döviz ile cep telefonları ve SIM kartlarına el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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