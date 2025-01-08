Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendini polis olarak tanıtarak R.J'yi yaklaşık 923 bin lira, F.K'yi de yaklaşık 350 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.