Lenf kanserini yenen 15 yaşındaki Hazal, kanser hastası çocuklara umut oluyor

Antalya'da yaşayan depremzede Hazal Subaşı, iki yıl süren lenf kanseri tedavisinin sonunda sağlığına kavuşmasının ardından kanserle mücadele eden arkadaşlarına, katıldığı faaliyetlerde moral ve motivasyon aşılıyor.

Adıyaman'da dünyaya gelen 15 yaşındaki Hazal Subaşı'ya, 2021'de uzun süren karın ağrısı ve ani kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konuldu.

Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Subaşı, tedavisini önce Adana'da, ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürdü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'dan ailesiyle Antalya'ya taşınan Subaşı, hastalığını atlatmasının ardından Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki gönüllü faaliyetlerine katılmaya başladı.

"Prenses" kostümüyle etkinliklerde yer alan Subaşı, hasta çocuklara moral ve motivasyon olmaya çalışıyor. Hazal Subaşı, yaptığı açıklamada, hastalığının salgın dönemine denk geldiğini ve bu nedenle de zor günlerden geçtiğini söyledi. - "Bu süreçte ailem ve hemşireler hep yanımdaydı" Depreme kadar tedavi için sık sık Adıyaman'dan Antalya'ya gelmek durumunda kaldığını anlatan Subaşı, "Bu süreçte ailem ve hemşireler hep yanımdaydı. Hastalık sürecimde en büyük motivasyonum ailemdi. LÖSEV de her zaman destek oldu." dedi.