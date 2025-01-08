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        Lenf kanserini yenen 15 yaşındaki Hazal, kanser hastası çocuklara umut oluyor

        Antalya'da yaşayan depremzede Hazal Subaşı, iki yıl süren lenf kanseri tedavisinin sonunda sağlığına kavuşmasının ardından kanserle mücadele eden arkadaşlarına, katıldığı faaliyetlerde moral ve motivasyon aşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:51
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        Lenf kanserini yenen 15 yaşındaki Hazal, kanser hastası çocuklara umut oluyor
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        Antalya'da yaşayan depremzede Hazal Subaşı, iki yıl süren lenf kanseri tedavisinin sonunda sağlığına kavuşmasının ardından kanserle mücadele eden arkadaşlarına, katıldığı faaliyetlerde moral ve motivasyon aşılıyor.

        Adıyaman'da dünyaya gelen 15 yaşındaki Hazal Subaşı'ya, 2021'de uzun süren karın ağrısı ve ani kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede lenfoma (lenf kanseri) teşhisi konuldu.

        Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Subaşı, tedavisini önce Adana'da, ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürdü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'dan ailesiyle Antalya'ya taşınan Subaşı, hastalığını atlatmasının ardından Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bünyesindeki gönüllü faaliyetlerine katılmaya başladı.

        "Prenses" kostümüyle etkinliklerde yer alan Subaşı, hasta çocuklara moral ve motivasyon olmaya çalışıyor.

        Hazal Subaşı, yaptığı açıklamada, hastalığının salgın dönemine denk geldiğini ve bu nedenle de zor günlerden geçtiğini söyledi.

        - "Bu süreçte ailem ve hemşireler hep yanımdaydı"

        Depreme kadar tedavi için sık sık Adıyaman'dan Antalya'ya gelmek durumunda kaldığını anlatan Subaşı, "Bu süreçte ailem ve hemşireler hep yanımdaydı. Hastalık sürecimde en büyük motivasyonum ailemdi. LÖSEV de her zaman destek oldu." dedi.

        Antalya'ya taşınınca arkadaşlarından ayrı kaldığı için üzüldüğünü dile getiren Subaşı, şöyle konuştu:

        "Antalya'ya geldikten sonra LÖSEV bünyesinde birçok etkinliğe katıldım. Artık iyileşmiş bir genç olarak aynı süreçten geçen kardeşlerimize destek oluyorum. Onlara bunun geçici olduğunu ve iyileşeceklerini anlatıyorum. Etkinliklerde 'prenses' ve 'Elsa' gibi karakterlerin kostümlerini giyiyorum. İyileştiklerinde onların da benim gibi prenses olabileceğini söylüyorum, mutlu oluyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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